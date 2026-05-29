¿Ya Funciona App de Banamex? Banco Envía Mensaje a Usuarios Afectados por Falla

Las intermitencias comenzaron poco después del mediodía, alcanzando un pico de más de mil informes de fallas a las 13:00 horas

Sucursal del banco Banamex. Foto: CuartoscuroSucursal del banco Banamex. Foto: Cuartoscuro
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