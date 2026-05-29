Banamex informó la tarde de este viernes 29 de mayo de 2026 que su aplicación móvil (Banamex Móvil) está presentando intermitencias, lo que impide a sus usuarios realizar transacciones como pagos en línea y transferencias.

De acuerdo con el portal Downdetector, las intermitencias comenzaron poco después del mediodía, alcanzando un pico de más de mil informes de fallas a las 13:00 horas.

¿Ya funciona Banamex Móvil?

Hasta el momento, las fallas en la aplicación móvil de Banamex continúan; mientras tanto, los técnicos de la institución financiera trabajan para restablecer el servicio.

"Te informamos que el sistema de Banamex Móvil está presentando intermitencias", informó Banamex a sus miles de usuarios.

¿Qué hacer si no funciona Banamex Móvil?

Como alternativa a Banamex Móvil, el banco ofreció a sus usuarios la opción de realizar operaciones a través de BancaNet.

BancaNet es la plataforma de banca digital en línea y aplicación móvil de Citibanamex. Funciona como una sucursal virtual 24/7 que te permite realizar múltiples operaciones financieras con total seguridad sin tener que salir de casa o hacer filas.

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