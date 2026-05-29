Colectivo de Búsqueda Localizó una Fosa Clandestina con Restos Óseos en Empalme, Sonora

El colectivo Guerreras Buscadoras Guaymas-Empalme localizó una fosa clandestina con restos óseos y diversas prendas de vestir durante una jornada de búsqueda realizada el jueves 28 de mayo en las inmediaciones del ejido Nuevo Empalme.



De acuerdo con la información compartida por el colectivo, en el sitio fueron encontrados restos humanos junto con varias prendas, entre ellas un pantalón de mezclilla azul marca Levis talla 34x32, una playera roja de manga corta, un bóxer gris marca Wrangler, un short azul marca Gameigame talla M y un cinto de tela amarillo con blanco.

Familiares pueden acudir a reconocer las prendas a Servicios Periciales en Guaymas, Sonora

Las integrantes del colectivo solicitaron a las personas que puedan reconocer las prendas o contar con información relacionada acudir a las instalaciones de Servicios Periciales, ubicadas en calle 15 de la colonia Centro de Guaymas.



En las labores de búsqueda participaron también elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, Policía Estatal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y personal de Servicios Periciales.



El grupo reiteró el llamado a la ciudadanía para proporcionar información de manera anónima sobre posibles fosas clandestinas, con el propósito de continuar la localización de personas desaparecidas.