Colectivo de Búsqueda Localizó una Fosa Clandestina con Restos Óseos en Empalme, Sonora

El colectivo Guerreras Buscadoras Guaymas-Empalme localizó una fosa clandestina con restos óseos y diversas prendas de vestir en las inmediaciones del ejido Nuevo Empalme.

Colectivo de Búsqueda Localizó una Fosa Clandestina con Restos Óseos en Empalme, SonoraFoto: Colectivo Guerreras Buscadoras Guaymas-Empalme

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Colectivo en Sonora descubre fosa clandestina. Restos y ropa hallados. Se invita a la ciudadanía a colaborar anónimamente para localizar más desaparecidos.

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