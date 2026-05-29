Guardia de Seguridad Detenido por Irrumpir Vivienda de Fraccionamiento en Hermosillo

Un guardia de seguridad fue detenido luego de ser sorprendido al interior de una vivienda del fraccionamiento Residencial La Rioja, al poniente de Hermosillo.

Guardia de Seguridad Detenido por Irrumpir Vivienda de Fraccionamiento en HermosilloFoto: N+

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Guardia de seguridad detenido tras ser sorprendido dentro de una vivienda en Hermosillo. La propietaria encontró daños en la ventana y alertó a la policía. Conoce más sobre este caso.

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