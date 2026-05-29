Guardia de Seguridad Detenido por Irrumpir Vivienda de Fraccionamiento en Hermosillo

Un guardia de seguridad del fraccionamiento Residencial La Rioja fue detenido por la Policía Municipal, luego de ser sorprendido en el interior de una vivienda ubicada al poniente de Hermosillo.



El detenido fue identificado como Emmanuel Samuel “N”, de 23 años de edad, quien presuntamente ingresó al domicilio localizado sobre la calle Abalos Oriente, alrededor de las 07:20 de la tarde del jueves.



De acuerdo con el reporte, la propietaria de la casa, una mujer de 50 años, llegó a su domicilio y observó daños en el mosquitero de una ventana frontal, por lo que decidió revisar el interior de la vivienda.



Al subir a la planta alta encontró al vigilante dentro de una de las habitaciones, motivo por el cual solicitó apoyo de las autoridades. Los agentes municipales procedieron a asegurarlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Adulto de la tercera edad detenido en automóvil particular

En otro hecho, ocurrido en la colonia Centro, Salomón “N”, de 70 años de edad, fue detenido luego de ser sorprendido dentro de un automóvil estacionado en una cochera.



La intervención policial se registró a las 16:20 horas del jueves sobre la avenida Heriberto Aja casi con bulevar Rodríguez, donde los oficiales atendieron el reporte relacionado con una persona que había ingresado a una vivienda y abierto un vehículo sedán Nissan, modelo 2002, color gris.



El hombre de la tercera edad fue presentado ante la autoridad investigadora para el seguimiento legal del caso.