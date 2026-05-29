Trump Transferirá el Centro Kennedy al Congreso, Ahora que No Puede Llevar su Nombre

Un juez de Estados Unidos ordenó este viernes 29 de mayo 2026 a Donald Trump que retire su nombre del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Además ordenó que se suspenda el cierre cultural del principal centro cultural de los Estados Unidos.

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas fue fundado en 1971 y bautizada en honor al presidente asesinado en 1963.

Es hogar de la Ópera Nacional de Washington, así como de la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos.

¿Cuándo ordenó Trump cambiar el nombre al Kennedy Center?

El Kennedy Center, como se le llama comúnmente, fue objeto de polémica en diciembre del 2025, cuando el presidente añadió su propio nombre en la fachada del edificio ubicado a menos de tres kilómetros de la Casa Blanca, a espaldas del río Potomac. Junto al nombre de John F. Kennedy aparecía ahora el de Donald J. Trump.

La decisión habría sido tomada por el consejo de administración, que es dirigido por allegados al presidente. El anuncio de que el espacio cultural pasaría a llamarse “El Centro Trump-Kennedy” provocó un gran molestia en la comunidad artística. Múltiples presentaciones previamente programadas se cancelaron en protesta por el cambio.

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Ahora Trump deberá quitar su nombre al Centro Kennedy

En febrero del 2026, Donald Trump anunció el cierre del Centro Kennedy por dos años. A partir del 4 de julio de 2026, día de la Independencia de Estados Unidos, el sitio sería sometido a una remodelación.

Ahora el juez Christopher Cooper ha tomado dos resoluciones: la primera ha sido suspender el cierre del centro cultural. En segundo lugar, la dictado que el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas no podía llevar el nombre de Donald Trump. E

"El Tribunal ha concluido que la Junta se extralimitó en sus facultades legales al renombrar unilateralmente el Centro Kennedy en honor al presidente Trump", dictó el juez.

Trump dará Centro Kennedy al Congreso

La respuesta de Donald Trump llegó a través de su cuenta de Truth Social. El republicano aseguró que el Centro Kennedy es peligroso y requiere una intervención inmediata. Además culpó a la “izquierda radical” de querer mantener abierto el centro cultural a pesar de los supuestos peligros que representa para los visitantes.

Sobre la prohibición para que el Centro Kennedy también llevara su nombre, Donald Trump escribió:

“Nunca ha habido un presidente de los Estados Unidos que haya sido tratado tan injustamente por los tribunales como yo, pero no importa, continuaré haciendo lo que se considera un gran trabajo para la maravillosa gente de nuestro país”.

Además, Donald Trump aseguró que transferirá el Centro Kennedy al Congreso y que este deberá encargarse de su mantenimiento y su operación.

“He instruido al Departamento de Comercio para que haga todos los arreglos necesarios con el Congreso para permitir la transferencia total de esta institución, otorgándoles la responsabilidad de su operación, mantenimiento y administración”.

Actualmente, el recinto es propiedad del gobierno federal, aunque su programación depende de fondos privados. El Centro Kennedy cuenta con ocho escenarios distintos, que incluyen salas de conciertos, teatros, un laboratorio artístico y un club de jazz.