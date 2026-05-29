Trump Transferirá el Centro Kennedy al Congreso, Ahora que No Puede Llevar su Nombre

Un juez ha ordenado que se retire el nombre de Donald Trump del Centro John F. Kennedy, en Washington; en respuesta el presidente ha asegurado que transferirá el inmueble al Congreso

Donald TrumpDonald Trump no podrá poner su nombre al Centro Kennedy. Foto: AFP

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Un juez ordena retirar el nombre de Trump del Centro Kennedy y suspende su cierre. ¿Qué opinas de esta decisión que afecta al principal centro cultural de EE.UU.?

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