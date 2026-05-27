Pete Hegseth Declara la "Guerra contra los Cárteles" ante Trump en Reunión de Gabinete

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, anunció este miércoles una ofensiva activa contra los cárteles de la droga bajo el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, en una reunión de gabinete presidida por Donald Trump.

"Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la Coalición de las Américas contra los Cárteles", afirmó el funcionario, quien también sostuvo que la frontera suroeste de su país ya está asegurada.

¿Qué países entran en la ecuación anticrimen?

El anuncio de Hegseth dibujó una estrategia que va más allá de la frontera con México e incorpora actores regionales hasta ahora distantes de Washington.

La Coalición de las Américas contra los Cárteles es el mecanismo central

La frontera suroeste, según Hegseth, ya está bajo control.

Venezuela aparece como socio potencial en la misión anticrimen.

El gobierno de Caracas también es vinculado al futuro energético de EU.

Trump giró una directiva para proteger a cristianos en Nigeria atacados por el Estado Islámico.

Sobre Venezuela, Hegseth fue directo: "Bienvenidos los venezolanos, porque ahora nos estamos asociando con ellos, con suerte, incluso en la misión contra los cárteles mientras aseguramos nuestro hemisferio".

El secretario no ofreció detalles sobre el alcance ni los mecanismos concretos de esa posible colaboración con Caracas.

Una agenda que mezcla narco, energía y religión

Más allá del frente anticrimen, Hegseth amplió el alcance de lo que definió como las prioridades del presidente: describió a Venezuela como parte del futuro energético de Estados Unidos y mencionó que Trump le instruyó personalmente actuar para proteger a comunidades cristianas en Nigeria que, según dijo, están siendo atacadas por el Estado Islámico.

CT