Pete Hegseth Declara la "Guerra contra los Cárteles" ante Trump en Reunión de Gabinete

Hegseth anunció ante Trump guerra contra los cárteles vía Coalición de las Américas e incluyó a Venezuela como posible aliado hemisférico

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Pete Hegseth anuncia una guerra contra los cárteles ante Trump, con la Coalición de las Américas como eje central. Venezuela podría ser un aliado clave en esta misión hemisférica.

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