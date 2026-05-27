Asesinan a Líder de Vendedores Ambulantes en Infonavit Agua Santa de Puebla

La víctima fue identificada como líder de una agrupación de ambulantes, quien murió minutos después del ataque.

Un hombre perdió la vida después de recibir tres impactos de bala.Foto: N+

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Víctor Mirón Romero, líder de ambulantes, fue asesinado a tiros cerca del Hospital General del Sur en Puebla. Los responsables escaparon. Detalles del ataque aquí.

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