Asesinan a Líder de Vendedores Ambulantes en Infonavit Agua Santa de Puebla

Un ataque armado dejó como saldo un muerto, la tarde de este miércoles 27 de mayo en inmediaciones del Hospital General del Sur, de la unidad habitacional Agua Santa de la ciudad de Puebla.

Un hombre habría sido blanco de sujetos que circulaban en motocicleta, y quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Testigos señalaron los responsables huyeron del lugar. La víctima murió minutos después.

Identifican a víctima de ataque a balazos en Infonavit Agua Santa

De acuerdo con la información oficial, el hombre recibió tres impactos de arma de fuego y falleció cuando ingrasaba al hospital. La víctima respondía a nombre de Víctor Mirón Romero de 43 años, líder de la agrupación de ambulantes 3 de Abril en Puebla.

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones de Agua Santa, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/sukDY3WriD — SSC Puebla (@SSC_Pue) May 27, 2026

Los responsables huyeron con rumbo desconocido, después de dispararle en dos ocasiones directo en la cabeza, y un tiro más en el tórax.

Con información de N+

JAPR