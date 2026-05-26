Mujer Compra Camioneta en Tlaxcala y Descubre que Es Robada en sus Vacaciones a Acapulco

La mujer acompañada de su hijo accedió a ver el vehículo en un domicilio de Santa Ana Chiautempan en Tlaxcala, donde conocieron a María Concepción "N".

La camioneta modelo 2022 había sido robada en Chiapas.Foto: Familia víctima de fraude

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Madre de familia paga 239 mil pesos por camioneta robada en Tlaxcala. Descubre el fraude en Acapulco y denuncia a la vendedora, quien es arrestada pero liberada. Entérate de los detalles.

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