Mujer Compra Camioneta en Tlaxcala y Descubre que Es Robada en sus Vacaciones a Acapulco

Una mujer madre de familia originaria de Morelos fue víctima de fraude durante la compra-venta de una camioneta tipo pick-up, que estuvo anunciada en redes sociales y que fue entregada en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la transacción se llevó a cabo luego de ver el vehículo anunciado en un grupo de Facebook dedicado a la venta de vehículos "y algo más" en Tlaxcala.

Madre de familia paga 239 mil pesos por camioneta robada en Tlaxcala

Fue en el mes de febrero de 2026 cuando la conductora accedió a ver el vehículo en un domicilio de Santa Ana Chiautempan; acompañada de su hijo conocieron a María Concepción "N", quien les proporcionó la documentación necesaria.

Estando ahí verificaron el número de REPUVE, que correspondía con las placas. Además probaron el vehículo y revisaron el motor, así como la factura de compra.

María Concepción "N" argumentó no poder recibir dinero por transferencias, por lo que solicitó que el pago fuera de contado en efectivo, por un monto de 239 mil pesos; la mujer entregó tarjeta de circulación, contrato de compra-venta, pago de tenencias, la factura, y una hoja de REPUVE, luego de recibir el dinero.

Descubren número falso de REPUVE durante vacaciones en Acapulco, Guerrero

Después de la transacción la vendedora desapareció. La familia pensaba reemplacar el vehículo en Morelos pero primero viajaron de vacaciones Acapulco en el mes de marzo.

Circulando por Puerto Marquéz les marcaron el alto en un retén y los policías detectaron que era falso el documento del REPUVE, así como el número de registro.

Fue así que la familia descubrió que la camioneta tenía reporte de robo vigente en el estado de Chiapas. La mujer fue orientada por los elementos de seguridad de Guerrero, y salieron de Acapulco en el propio vehículo.

Arrestan a mujer vendedora de vehículos con documentos falsos en Tlaxcala

La mujer decidió denunciar a la vendedora ante la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJ), y el 21 de marzo entregó voluntariamente el vehículo robado a las autoridades, en espera de justicia.

La víctima detectó que la mujer continuó publicando vehículos en venta y la contactaron mediante una tercera persona, para agendar una cita y solicitar el apoyo de la policía.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alertan por Nuevo Tipo de Fraude con Mensajes de Multas de Tránsito Falsas en Puebla

La persona fue sorprendida en flagrancia ofreciendo otro vehículo con documentación falsa, por lo que fue arrestada.

María Concepción "N" estuvo detenida un viernes y el lunes salió en libertad bajo el argumento de que no era grave el delito. La mujer salió amparada de la cárcel y actualmente se encuentra en libertad.

Con información de Julián Arturo Peña

JAPR