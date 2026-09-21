Movilidad

Bloqueo en Avenida Lomas Verdes, en Naucalpan: Manifestantes Explican la Razón

Decenas de personas colocaron pancartas y exigieron la atención de la CFE y autoridades del municipio

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