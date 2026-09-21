Manifestantes bloquearon este lunes carriles centrales de la avenida Lomas Verdes en Naucalpan, Estado de México.

Decenas de personas colocaron lonas y cadenas humanas para bloquear el paso en protesta por los daños causados por los desarrollos inmobiliarios en la zona.

"Defender nuestro hogar no es un delito", se lee en las pancartas, quienes exigen la atención de autoridades como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del gobierno de Naucalpan.

El cierre a la circulación en dirección al Periférico.

Los inconformes protestan por los desarrollos inmobiliarios en la zona; piden que las nuevas construcciones en la zona muestren permisos para construir.

Esto debido a que los manifestantes denunciaron afectaciones en los servicios públicos.

TLS