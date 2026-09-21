¿Tienes previsto transitar por la autopista México-Querétaro este lunes? Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados, te informamos cómo está la circulación en esta importante vialidad del centro del país, de acuerdo con el reporte más reciente de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Todos los días, dicho organismo público da a conocer si existen bloqueos o complicaciones en la autopista por accidentes, presencia de manifestantes o incluso por situaciones climatológicas, como presencia de lluvia o niebla. A continuación, te presentamos toda la información.

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Lo anterior para que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La México-Querétaro es una de las autopistas más transitadas del país, con un promedio anual de casi 84 mil autos al día, y también una donde más incidentes se reportan.

De acuerdo con el reporte de este lunes, durante las primeras horas el tránsito fue constante y sin afectaciones, pues no se reportaron incidentes en la vialidad, aunque se recomendó a los automovilistas manejar con precaución debido al flujo vehicular y mantenerse informados por posibles eventualidades.

Más tarde, a las 09:00 horas, Capufe alertó sobre reducción de carriles del kilómetro 148 al 158, dirección Ciudad de México (CDMX), por labores de mantenimiento; llamó a tomar precauciones ante carga vehicular en la zona.

Minutos después, a las 9:15 horas, indicó que también del km 139 al 140, dirección Querétaro, había reducción de carriles por labores de mantenimiento.

En tanto, a las 09:32, se notificó una reducción de carriles en el km 179, dirección Querétaro, por atención de accidente (choque de costado entre tracto camión y automóvil).

De acuerdo con Capufe, a las 10:27 horas seguía el cierre parcial de circulación en dicha zona por las maniobras para el retiro de las unidades siniestradas.

Finalmente, el accidente fue atendido y a las 11:36 horas se restableció la circulación en el km 179, según indicó el organismo.

SPB