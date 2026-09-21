Movilidad

Reporte de Tránsito, Accidentes y Afectaciones Viales en la Autopista México-Querétaro

Caminos y Puentes Federales informa cómo está la circulación en esta vialidad que conecta al centro del territorio nacional

Operativo vial luego de accidente en la autopista México-Querétaro en marzo 2019. Foto: Cuartoscuro | ArchivoOperativo vial luego de accidente en la autopista México-Querétaro en marzo 2019. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+