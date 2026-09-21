Trump Justifica Veto a CNN, MS NOW y Politico y Argumenta Ataque a Noticias Falsas

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, afirmó que la Casa Blanca no está atacando la libertad de prensa sino “las noticias falsas”, luego de que les prohibió el acceso a los medios CNN, MS NOW y Politico.

A través de su red Truth Social, el mandatario aseguró que el problema de las noticias falsas se ha extendido en el país.

“La Casa Blanca no está atacando la libertad de prensa, algo que valoro enormemente. Está atacando las NOTICIAS FALSAS, un problema que se ha extendido como un cáncer en nuestro amado Estados Unidos de América”, dijo.

Trump añadió que se trata de un problema “corrupto, deliberado, omnipresente, totalmente coordinado y completamente fuera de control” que debe detenerse.

“Representa una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse ¡AHORA!”, enfatizó.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, justificó la prohibición de acceso de los tres medios al alegar que "alrededor del 92% de las noticias sobre el presidente de los Estados Unidos y su Administración" que difunden son "negativas".

"No está prohibiendo a los medios de comunicación. Lo que está diciendo es que no les dará acceso especial a la Casa Blanca si se dedican a lo que en realidad es propaganda", aseguró el funcionario antes de viajar a Greensboro, en Carolina del Norte, para intervenir en un mitin de campaña de las elecciones de medio mandato.

En tanto, CNN, MS NOW y Politico dieron a conocer que notificaron a la administración del presidente Donald Trump que presentarán una demanda por la negativa de acceso a la Casa Blanca.

El sábado pasado, se impidió el ingreso a periodistas de estos medios de comunicación, un día después de que Trump anunció que les prohibía la entrada debido a reportajes que consideraba "noticias falsas".

Las reporteras Betsy Klein de CNN y Akayla Gardner de MS NOW informaron en directo que les habían negado la entrada y desactivado sus credenciales de prensa al llegar a la Casa Blanca para trabajar.

Politico informó poco después que, a su reportera Cheyenne Haslett, también le habían rechazado el acceso y le habían confiscado su credencial.

Los tres medios de comunicación habían insinuado que emprenderían acciones legales, afirmando que defenderían enérgicamente sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

"Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes", declararon en un comunicado conjunto publicado este lunes en X.

"Si esto no se impugna, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales", añadieron.

SPB