Internacional

Trump Justifica Veto a CNN, MS NOW y Politico y Argumenta Ataque a Noticias Falsas

El presidente de Estados Unidos afirma que la Casa Blanca no está en contra de la libertad de prensa

Donald Trump durante asamblea de la ONU en Nueva York, en septiembre 2025. Foto: Reuters | ArchivoDonald Trump durante asamblea de la ONU en Nueva York, en septiembre 2025. Foto: Reuters | Archivo
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