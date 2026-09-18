El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que CNN, MS NOW y Politico quedarán fuera de la Casa Blanca “con efecto inmediato”, según una publicación realizada este viernes en su cuenta de Truth Social.

Trump justificó esta medida al acusar a los tres medios de publicar información que calificó como “falsa” y afirmó que otras organizaciones de noticias podrían ser incluidas posteriormente en la restricción.

En el caso de Politico, Trump también cuestionó una suscripción de 8 millones de dólares del Gobierno de Estados Unidos durante la administración de Joe Biden, al considerar que se trató de una operación irregular.

La decisión se suma a otras restricciones impuestas por la administración de Trump a medios de comunicación. En febrero de 2025, el gobierno estadounidense impidió el acceso de periodistas de The Associated Press a la Oficina Oval, el Air Force One y otros eventos, luego de que la agencia no adoptara el cambio de nombre del Golfo de México promovido por el presidente.

The Associated Press presentó una demanda contra la administración, cuyo proceso continúa.

Trump también ha emprendido acciones legales contra otros medios durante su actual mandato, entre ellos The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC, además de realizar críticas públicas contra organizaciones y periodistas cuya cobertura considera desfavorable.