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Trump Prohíbe Ingreso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos anunció que estas tres cadenas quedarán fuera de la sede presidencial

Trump Prohíbe Ingreso de CNN, MSNOW y Politico a la Casa BlancaDonald Trump, Presidente de EUA. Foto: AP

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Trump expulsa a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca por difundir noticias 'falsas'

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