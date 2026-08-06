Atacan a un Joven con Ráfaga de Balazos en la Ciudad de Puebla

Durante la madrugada de este 6 de agosto, un hombre fue herido a balazos en la calle Veracruz y Aguascalientes de la colonia 15 de Septiembre, al norte de la ciudad de Puebla.

Vecinos informaron a los números de emergencia que había una persona con un disparo en el pecho, por lo que policías a bordo de la patrulla PDLC-356 acudieron a verificar.

En el lugar encontraron a un masculino lesionado a la altura de la clavícula y alrededor había cinco casquillos percutidos calibre 9 milimetros.

Minutos después arrobaron paramédicos quienes se encargaron de estabilizarlo en el lugar y posteriormente lo trasladaron al hospital de Traumatología y Ortopedia del sector salud, en donde se debate entre la vida y la muerte.

Bryan 'N' fue baleado en la colonia 15 de Septiembre de Puebla

La víctima fue identificada como Bryan 'N' de 28 años de edad, sin embargo, no dieron detalles sobre si sus familiares lograron ser contactados.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación estimación y se encargo de la recolección de indicios para llevar a cabo las indagaciones correspondientes por este intento de homicidio. Esta autoridad será la encargada de esclarecer el caso y dar con los responsables del ataque armado.

Asesinan a dos hermanos cerca de la Central de Abasto de Huixcolotla, Puebla

Dos personas fueron asesinadas en inmediaciones de la Central de Abasto de Huixcolotla, Puebla, donde un fuerte dispositivo de seguridad fue montado.

Los hechos ocurrieron al filo de las 04:00 horas de este miércoles 5 de agosto, cuando cuerpos de seguridad recibieron el llamado de emergencia.

Por lo anterior, policías municipales acudieron al sitio donde encontraron un auto color negro con un impacto de arma de fuego en la carrocería.

Dentro de la unidad encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer presuntamente familiares. Al sitio acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar el peritaje correspondiente y determinar el móvil del crimen.

Con información de N+

MCS