Balaceras

Atacan a un Joven con Ráfaga de Balazos en la Ciudad de Puebla

Un hombre fue víctima de un ataque armado registrado en la calle Veracruz y Aguascalientes de la colonia 15 de Septiembre en la capital de Puebla.

Ataque armado en la colonia 15 de Septiembre de Puebla.Hombre baleado en la colonia 15 de Septiembre de Puebla. Foto: Cristóbal Lobato

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Un joven fue baleado en la colonia 15 de Septiembre de la ciudad de Puebla, la Fiscalía investiga el caso.

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