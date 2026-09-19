Un ataque armado registrado en la comunidad de Los Mancera, en Celaya, Guanajuato la noche del viernes, dejó como saldo dos hombres sin vida y tres mujeres lesionadas, entre ellas una menor de edad.

Las víctimas se encontraban reunidas en una vivienda de la comunidad, ubicada a menos de dos kilómetros del Ecofórum.

Tras el reporte de la agresión, vecinos de la zona y personas con quienes convivían, pidieron el apoyo de autoridades llamando al 911, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el lugar.

Al llegar, paramédicos localizaron a los dos hombres que ya no contaban con signos vitales, mientras que las tres mujeres presentaban lesiones, por lo que recibieron atención médica y fueron trasladadas a un hospital.

Hasta ese momento ninguna de las víctimas fallecidas había sido identificada, además que no se reportaron personas detenidas por los hechos.

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La zona fue acordonada para permitir que agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, realizaran las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque y determinar la identidad de las víctimas.