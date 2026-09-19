Balaceras

Dos Muertos y Tres Mujeres Heridas, Una Menor Entre Ellas es el Saldo de un Ataque en Celaya

Las víctimas se encontraban reunidas en una casa de la comunidad de Los Mancera, cuando llegaron personas armadas y entraron para dispararles a los asistentes

Dos Hombres Muertos y Tres Mujeres Heridas, Una Menor Entre Ellas es el Saldo de un Ataque Armado en Celaya.Dos Hombres Muertos y Tres Mujeres Heridas, Una Menor Entre Ellas es el Saldo de un Ataque Armado en Celaya. Foto: N+

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La zona fue acordonada para que se realizaran las investigaciones necesarias, a pesar de un operativo de búsqueda, no se confirmaron personas detenidas por los hechos.

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