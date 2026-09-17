Pelea Campal Deja Un Herido por Arma Punzocortante en Colonia Miguel Hidalgo, Tlalpan

Al menos una persona resultó herida durante una pelea campal en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

Debido a la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) por tierra y aire, los vecinos creyeron que el dispositivo fue por una presunta balacera, cerca de una clínica.

Sin embargo, testigos aseguraron a N+ que todo inició por un ataque violento entre dos personas que empezaron a discutir, el conflicto escaló a tal grado que "vecinos intervinieron y se fueron a los golpes".

La disputa subió de tono y tres vehículos de los involucrados bloquearon la circulación lo que derivó en la presencia de las autoridades.

Durante la pelea uno de los involucrados habría sacado un arma blanca e hirió a otra persona en el pómulo, la víctima decidió retirarse para recibir atención médica por sus propios medios.

El presunto agresor fue detenido y puesto en disposición del Ministerio Público TLP-3, donde se determinará su situación jurídica.

HVI