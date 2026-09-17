Pelea Campal Deja Un Herido por Arma Punzocortante en Colonia Miguel Hidalgo, Tlalpan
Esto movilizó a las fuerzas de seguridad de la Ciudad de México por tierra y aire
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Al menos una persona resultó herida durante una pelea campal en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.
Debido a la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) por tierra y aire, los vecinos creyeron que el dispositivo fue por una presunta balacera, cerca de una clínica.
Sin embargo, testigos aseguraron a N+ que todo inició por un ataque violento entre dos personas que empezaron a discutir, el conflicto escaló a tal grado que "vecinos intervinieron y se fueron a los golpes".
La disputa subió de tono y tres vehículos de los involucrados bloquearon la circulación lo que derivó en la presencia de las autoridades.
Durante la pelea uno de los involucrados habría sacado un arma blanca e hirió a otra persona en el pómulo, la víctima decidió retirarse para recibir atención médica por sus propios medios.
El presunto agresor fue detenido y puesto en disposición del Ministerio Público TLP-3, donde se determinará su situación jurídica.
HVI