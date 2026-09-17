Aseguran Armas, Cartuchos y Dos Vehículos Tras Balacera en Nonoava

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó que se llevó a cabo el aseguramiento de armas, cartuchos y equipo táctico, luego de un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados, ocurrido la tarde de ayer miércoles en el municipio de Nonoava.

Tras la balacera, se realizó una inspección en el lugar de los hechos, donde se aseguraron cuatro armas de fuego: un AK-47, calibre 7.62 x 39 milímetros; un AR-15, calibre 5.56 milímetros, marca KIAI, sin culata; un AR-15, marca Palmetto State Armory, calibre Multi, 5.56 milímetros; y un AK-47, marca Zastava, Serbia, calibre 7.62 x 39 milímetros.

Además, se localizaron 560 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros, 30 calibre 5.56 x 45 milímetros, ocho cargadores calibre 7.62 x 39 milímetros y ocho cargadores calibre 5.56 x 45 milímetros.

Como parte del aseguramiento, también se localizaron dos chalecos tácticos de color negro y dos vehículos: una camioneta de cabina sencilla, de color rojo con verde, y un vehículo de color gris.

Todo lo asegurado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para continuar con las investigaciones correspondientes.