Balaceras

Aseguran Armas, Cartuchos y Dos Vehículos Tras Balacera en Nonoava

El enfrentamiento se registró en la cabecera municipal, luego de que sujetos armados atacaran a elementos del Ejército

Sujetos armados atacaron a militaresSujetos armados atacaron a militares. Foto: AEI

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Tras un enfrentamiento en Nonoava, se incautaron armas, cartuchos y vehículos. La Fiscalía investiga.

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