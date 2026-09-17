Seguridad

Confirman Asesinato del Hermano del Regidor de Tonalá, Santos Hernández Camarena

Las autoridades informaron sobre el homicidio del familiar del funcionario; investigan si fue un ataque directo o fue resultado de un altercado vial

Patrulla TonaláConfirmaron el asesinato del hermano del regidor de Tonalá Santos Hernández Camarena. Foto: N+

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Asesinato en Tonalá: hermano del regidor Santos Hernández Camarena muere tras un ataque a balazos

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