Confirman Asesinato del Hermano del Regidor de Tonalá, Santos Hernández Camarena

Las autoridades confirmaron el asesinato del hermano de Santos Hernández Camarena, regidor de Tonalá, tras un ataque a balazos en el fraccionamiento Misión de los Viñedos.

Este delito ocurrió el 14 de septiembre. Las autoridades investigan si se trató de una agresión directa o si fue resultado de un altercado vial.

Cabe señalar que Hernández Camarena es presidente de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos de Tonalá.

A decir de testigos, los hechos ocurrieron cuando el conductor de una motocicleta y el hermano del regidor, quien viajaba en un auto sedán, comenzaron a discutir hasta que el conductor de la moto se impactó en contra de una casa ubicada por la calle Cataluña.

Tras el impacto, en la vivienda, el motociclista se levantó y sacó un arma de fuego con la que le disparó al conductor del automotor, hiriéndolo con al menos un disparo en el cuello.

Después de los disparos, el hermano del regidor trató de escapar, pero quedó inconsciente y terminó chocando con otra motocicleta en el cruce de las calles Rivera del Duero y La Lancorte.

Hasta el punto arribaron paramédicos para trasladar al hombre en estado grave a un puesto de socorros; posteriormente se reportó su muerte. Y a pesar de que el motociclista resultó herido, logró escapar después de 15 minutos.