Seguridad

Apuñalan a Dueño de Bar por Prohibir Salir con Bebidas Alcohólicas en Saltillo

El hombre identificado como Martín, fue ingresado a terapia intensiva a causa de la gravedad de sus lesiones

El hombre identificado como Martin, fue ingresado a terapia intensiva a causa de la gravedad de sus lesionesEl dueño del bar fue apuñalado en 10 ocasiones por sujetos en Saltillo. Foto: N+

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El dueño del bar fue apuñalado en 10 ocasiones por sujetos en Saltillo

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