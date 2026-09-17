El dueño del restaurante bar “Los Nogales”, en Saltillo, fue apuñalado por dos sujetos, a quienes se les prohibió salir del establecimiento con bebidas alcohólicas en la mano.

Los hechos ocurrieron cerca de las 18:50 horas, en el exterior del negocio ubicado sobre la avenida Presidente Cárdenas, entre las calles Obregón y Xicoténcatl.

De acuerdo con la declaración de su hijo, Martín Valdez Cárdenas, y una de las meseras del lugar, ambos salieron para informarles a los clientes que no podían abandonar el establecimiento con las bebidas y consumirlas en la vía pública.

Fue entonces cuando, sobre la banqueta rumbo a la calle Obregón, uno de los hombres presuntamente agredió al propietario y le propinó dos puñaladas en el costado izquierdo del tórax, una en la parte superior y otra en la zona media baja, utilizando un cuchillo de cocina.

Clientes que escucharon el altercado salieron del establecimiento y lograron detener a uno de los presuntos agresores, quien posteriormente fue entregado a los elementos de la Policía Municipal que acudieron para atender el reporte.

El señor Martín sufrió 10 perforaciones que afectaron distintas zonas internas, entre ellas el diafragma, el intestino grueso y el estómago. Debido a la gravedad de las lesiones, fue ingresado a terapia intensiva.

Aunque su estado de salud continúa siendo delicado, sus familiares informaron que ha mostrado una evolución favorable, sin embargo, aún no se encuentra fuera de peligro y permanece bajo atención médica.

La familia de la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) por el delito de intento de homicidio y solicitó que se investiguen los hechos para que se haga justicia.

Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para compartir lo ocurrido y dar visibilidad al caso, pues señalaron que el señor Martín únicamente intentaba hacer cumplir el reglamento relacionado con la venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento.