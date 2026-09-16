Homicidios

Encuentran Cuerpo de Hombre con Huellas de Violencia en Torreón, Coahuila

La víctima fue encontrada al interior de un domicilio en la colonia Luis Echeverría

Encuentran Cuerpo de Hombre con Huellas de Violencia en Torreón, CoahuilaEl delegado de la Fiscalía General de Coahuila Región Laguna 1 informó que hay dos personas detenidas. Foto: N+
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Encuentran cuerpo con huellas de violencia en Torreón