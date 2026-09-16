Encuentran Cuerpo de Hombre con Huellas de Violencia en Torreón, Coahuila

El delegado de la Fiscalía General de Coahuila en la Región Laguna 1, Carlos Rangel, informó que corporaciones de seguridad se movilizaron a la colonia Luis Echeverría de Torreón, tras el reporte de una persona sin vida al interior de un domicilio.

Al arribar al lugar indicado, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba huellas de violencia, por lo que se acordonó el área para realizar las diligencias correspondientes y recabar los primeros indicios.

El delegado agregó que, luego de la intervención de las autoridades, dos personas fueron detenidas, mientras que se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, los cuales aparentemente ocurrieron durante un convivio con motivo de las fiestas patrias.

Carlos Rangel señaló que las investigaciones continuarán para determinar qué ocurrió al interior del domicilio y establecer la posible responsabilidad de las personas detenidas.

Con este caso, la estadística de homicidios registrados en Torreón durante el presente año llegó a 14, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Coahuila.