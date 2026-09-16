Homicidios

Matan a Joven a Balazos en Zona Baldía de la Colonia Valle Sur en Juárez, NL

La víctima de 24 años de edad fue identificada por su madre tras perder la vida por al menos ocho disparos

Acordonan zona por homicidio de joven en JuárezLa escena del crimen fue acordonada por autoridades de seguridad. Foto: N+

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