Matan a Joven a Balazos en Zona Baldía de la Colonia Valle Sur en Juárez, NL

Un joven fue asesinado de ocho balazos durante la madrugada en calles del municipio de Juárez, Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el ataque armado se reportó en el cruce de la calle Gaviota Sur y Circuito Valle Sur en la colonia Valle Sur.

La agresión contra el joven de 24 años de edad, se dio en una zona baldía presuntamente usada para consumir y vender drogas en el municipio de Juárez. Autoridades de seguridad se desplegaron hasta el sitio después de recibir el reporte de una agresión con arma de fuego en la zona.

Elementos policiacos y paramédicos arribaron al lugar donde confirmaron el homicidio del hombre identificado como Brayan Alejandro Torres Ortiz, quien recibió al menos ocho disparos en diferentes partes del cuerpo. La zona fue acordonada por las autoridades para llevar a cabo el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes para la investigación.

El joven víctima del ataque armado fue identificado en el lugar de los hechos por su propia madre. Trasciende que el ahora fallecido contaba con antecedentes penales. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la autopsia de ley. Hasta el momento, hay personas detenidas y continúan las indagatorias por este homicidio.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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