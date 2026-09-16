Querétaro Espera Primer Frente Frío de la Temporada; Prevén 56

Querétaro se prepara para el inicio de la temporada de frentes fríos, con un pronóstico de 56 sistemas para el periodo invernal, de acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El primer frente frío podría llegar a finales de septiembre y, a partir de entonces, se prevé un descenso gradual de las temperaturas. De acuerdo con el pronóstico referido, los valores máximos y mínimos podrían disminuir entre 3 y 5 grados conforme avance la temporada.

Ante el inicio de las bajas temperaturas, Protección Civil recomendó a la población mantener una adecuada hidratación, ya que las condiciones de frío también pueden favorecer la deshidratación.

También se pidió utilizar ropa abrigadora y varias capas de protección, además de mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comunicarse al 911 ante cualquier situación que requiera atención de emergencia.