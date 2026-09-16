Pronóstico del tiempo

Querétaro Espera Primer Frente Frío de la Temporada; Prevén 56

Protección Civil prevé un descenso gradual de las temperaturas conforme avance el periodo invernal

Pronostican 56 Frentes Fríos para QuerétaroPronostican 56 Frentes Fríos para Querétaro. Foto: N+

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Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, utilizar ropa abrigadora y seguir los reportes meteorológicos.

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