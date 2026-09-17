Seguridad

Capturan a Seis Hombres y Aseguran 58 mil Litros de Gas LP Robado en Puebla

La Policía Estatal y Marina aseguraron pipas y camionetas con hidrocarburo ilegal en Amozoc, Tepeaca y San Salvador El Verde

Aseguran 48 litros de gas LP robado en diferentes municipios de la entidad poblana.Aseguran gas LP robado en diferentes municipios de la entidad poblana. Foto: SSP Puebla

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La Policía Estatal y Marina aseguraron pipas y camionetas con hidrocarburo ilegal en Amozoc, Tepeaca y San Salvador El Verde

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