Capturan a Seis Hombres y Aseguran 58 mil Litros de Gas LP Robado en Puebla

Durante diversos operativos, las fuerzas de seguridad lograron recuperar 58 mil 600 litros de gas LP robado como parte de las acciones de combate a delitos en materia de hidrocarburos en el estado de Puebla.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a seis hombres y aseguraron tres pipas, dos camionetas y tanques que almacenaban el hidrocarburo.

Las primeras intervenciones se ejecutaron sobre la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de los municipios de Amozoc y Tepeaca, en donde las fuerzas de seguridad aprehendieron a seis hombres y aseguraron tres pipas, que en conjunto transportaban 48 mil 600 litros de gas licuado de petróleo.

Por otro lado, la Policía Estatal y personal de la Marina ubicaron más indicios en el municipio de San Salvador El Verde; en el lugar aseguraron dos camionetas, una de ellas con reporte de robo.

Al interior de las unidades se encontraban tanques que almacenaban 10 mil litros de gas LP, cuya procedencia se desconocía. En dicho operativo no se obtuvo ninguna detención, sin embargo, las investigaciones siguen en curso.

⛽ Acciones coordinadas contra el robo de hidrocarburos permitieron recuperar 58 mil 600 litros de gas LP en distintos puntos de Puebla.



🚔 La Secretaría de Seguridad Pública, con apoyo de @SEMAR_mx, detuvo a seis hombres y aseguró cinco vehículos durante intervenciones en… pic.twitter.com/TGS2HYVGBl — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 17, 2026

Las personas detenidas, los vehículos y el hidrocarburo quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes conforme lo dicta el protocolo, con el fin de profundizar las indagatorias y de que los responsables paguen conforme lo dicta la ley.

Por su parte, el Gobierno de Puebla refrendó su compromiso de fortalecer la seguridad en carreteras y comunidades, proteger el patrimonio de las familias y combatir de manera frontal las actividades ilícitas que afectan a la entidad.

Para ello, se solicita a la población a realizar las denuncias por robo de hidrocarburos de manera anónima llamando al 089 o reportar emergencias inmediatas al 9-1-1, esto para ayudar a las autoridades y agilizar los procesos de detenciones.

Con información de N+

MCS