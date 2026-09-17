Detienen a Tres tras Persecución por Robo de Vehículo en General Bravo, NL

Una persecución que inició en el municipio de Cadereyta y terminó en General Bravo, Nuevo León, dejó como saldo tres hombres. Los sujetos son acusados de presuntamente robar vehículos, por lo que las autoridades ya los investigan.

Este hecho ocurrió luego de que se reportara el robo de un vehículo en el municipio de Cadereya. Luego de llevar a cabo los trabajos correspondientes de investigación, elementos de Fuerza Civil lograron ubicar a los presuntos responsables en la colonia Valle de Cadereyta.

Fue hasta el kilómetro 160 de la autopista Monterrey-Reynosa, ya en el municipio de General Bravo, donde autoridades lograron interceptar a los sujetos y detenerlos. Los elementos de Fuerza Civil de inmediato comenzaron a inspeccionar las pertenencias de los supuestos ladrones y procedieron con su arresto.

Los detenidos, identificados como Alan 'N', de 22 años, Patricio 'N', de 23 años, y David 'N', de 39 años de edad, portaban entre sus pertenencias un arma corta, una réplica de un arma corta tipo Beretta y varios envoltorios con sustancias ilícitas.

Hasta el momento no se ha informado si se logró recuperar el vehículo que había sido reportado como desaparecido, por lo que se espera que sea durante los próximos días cuando se revelen más detalles respecto a este hecho. Los objetos asegurados y los tres detenidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes.