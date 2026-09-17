Seguridad

Detienen a Tres tras Persecución por Robo de Vehículo en General Bravo, NL

El despliegue habría iniciado desde el municipio de Cadereyta, donde fueron detectados los sospechosos

PersecuciónLos presuntos ladrones se trasladaban en una camioneta. Foto: FC

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