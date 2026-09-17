Hombre Lanzó Piedras a Autos desde Puente en Reforma: Lo Detienen por Daños

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que presuntamente causó daños a dos vehículos, luego de arrojar piedras desde un puente vehicular, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los elementos realizaban patrullajes preventivos sobre la avenida Paseo de la Reforma y la Calzada Chivatito, en la colonia Bosques de Chapultepec Primera Sección de dicha alcaldía, cuando observaron a un hombre que arrojaba piedras a los vehículos que circulaban por debajo del puente.

Al acercarse al lugar, las propietarias de dos automóviles dañados, uno de color rojo y otro naranja, señalaron al sujeto como el probable responsable de arrojar las piedras desde lo alto del puente, por lo que los uniformados iniciaron su persecución y, metros adelante, le dieron alcance.

Por lo tanto, los efectivos le realizaron una revisión preventiva al hombre de 27 años de edad, quien refirió encontrarse en situación vulnerable.

El detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y realizará las investigaciones correspondientes por los daños ocasionados a los vehículos.

Con información de N+