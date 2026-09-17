Seguridad

Hombre Lanzó Piedras a Autos desde Puente en Reforma: Lo Detienen por Daños

Dos vehículos resultaron afectados; el sospechoso de 27 años fue presentado ante el agente del Ministerio Público

Auto dañado por piedras lanzadas desde puente en ReformaAuto dañado por piedras lanzadas desde puente en Reforma. Foto: SSC

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Detienen a un hombre en Miguel Hidalgo por arrojar piedras a vehículos desde un puente. Dos autos resultaron dañados. El caso está en manos del Ministerio Público.

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