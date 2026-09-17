Cultura

Códice Azcatitlan Regresa a México: Será Exhibido en el Museo de Antropología de la CDMX

La pieza se exhibirá hasta el 31 de diciembre, gracias a un préstamo de Francia, que se niega a devolverlo por motivos legales

Códice AzcatitlánCódice Azcatitlán llega a México. Foto: @@INAHmx

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¡Histórico regreso! El Códice Azcatitlan, testigo de la caída de Tenochtitlán, se exhibe en CDMX. Conoce su viaje desde Francia y su importancia para México.

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