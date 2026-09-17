Localizan Sin Vida a Mujer con Reporte de Desaparición en Zapopan

Una mujer que contaba con reporte de desaparición fue localizada sin vida en medio de unas parcelas en las confluencias del Camino Antiguo a Nextipac, en Zapopan. La víctima presentaba severas huellas de violencia.

El hallazgo ocurrió al cruce de la avenida CUCBA, cuando personal de la Comisión de Búsqueda de la Comisaría de Zapopan recibió una solicitud de apoyo por parte del Ministerio Público para la localización de la mujer.

Los oficiales se internaron en las brechas del lugar y, horas después, encontraron el cuerpo. En el mismo lugar también se encontró una motocicleta que estaba incendiada. Al parecer, tiene relación con el hallazgo.

Al parecer, él o los causantes aprovecharon esta zona de sembradíos para ocultar el cuerpo de la mujer. Cabe mencionar que autoridades han informado que la víctima se trata de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina de 22 años.

La joven, originaria del estado de Guanajuato, fue reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre tras perder contacto luego de utilizar un servicio de transporte por plataforma en Jalisco.