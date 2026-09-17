Desaparecidos

Localizan Sin Vida a Mujer con Reporte de Desaparición en Zapopan

La víctima fue encontrada en medio de unas parcelas; también hallaron en la zona una motocicleta incendiada

Escena del crimenLocalizan sin vida a mujer en Zapopan. Foto: N+

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Mujer reportada como desaparecida es hallada sin vida en Zapopan, con severas huellas de violencia.

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