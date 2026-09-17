Sheinbaum Responde a Informe de EUA sobre Combate al Narco: ‘¿Qué Pasa del Otro Lado?’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que le “gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el Gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos”, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, reconoció la labor del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico.

Desde nuestra perspectiva, el consumo de drogas es un asunto de salud pública, de atención a los jóvenes, afirmó Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera de este jueves.

“Históricamente ha habido una visión de quién lleva la droga, que evidentemente hay que combatirlo. Nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a Estados Unidos (…) Pero, qué pasa con quien consume allá”, cuestionó la presidenta.

Mencionó que la crisis del consumo de opioides en Estados Unidos “proviene principalmente de medicamentos que se autorizaron a pesar de que se sabía que iban a provocar adicción”.

"¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con el lavado de dinero en los Estados Unidos? Nosotros en México estamos actuando”, afirmó la mandataria, pero “¿qué pasa del otro lado?”

Señaló que ha habido detenciones e incautaciones por el tráfico de armas, “pero no se podría explicar el poder de fuego que tiene la delincuencia organizada en nuestro país sin el paso de las armas de Estados Unidos a México, de manera ilegal”.

“Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera. Sabemos cuáles son los problemas de México y lo informamos”, apuntó Sheinbaum Pardo.

El miércoles, Donald Trump destacó la incautación de mayores cantidades de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de las fuerzas federales en la frontera entre México y Estados Unidos.

Trump también reconoció el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, acción que ha contribuido a eliminar a algunos de los jefes de los grupos criminales, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder abatido del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, Trump subrayó que “México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense”.

“México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada", señaló el mandatario republicano.