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Sheinbaum Responde a Informe de EUA sobre Combate al Narco: ‘¿Qué Pasa del Otro Lado?’

"En México estamos actuando", aseguró la mandataria

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Sheinbaum Cuestiona Acciones de EUA para Combatir Drogas

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La presidenta Sheinbaum destaca la lucha de México contra el narco y cuestiona las acciones de Estados Unidos en su territorio. ¿Qué pasa con el consumo y el lavado de dinero allá?

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