Familiares y Vecinos de Menor Desaparecida Bloquean la Autopista Orizaba-Puebla

Manifestantes paralizaron el carril con dirección hacia la Ciudad de México de la autopista Orizaba-Puebla, esto ocurrió durante la madrugada a la altura de la ciudad de Nogales, en la zona centro del estado de Veracruz.

El motivo del bloqueo carretero fue para exigir la localización de Jimena Juárez de 17 años, quien fue reportada como no localizada la tarde del miércoles 16 de septiembre.

Familiares, vecinos y pobladores de la comunidad de López Arias, realizaron la movilización como medida de presión para solicitar una respuesta de las autoridades y apoyo en la búsqueda de la menor.

De acuerdo con sus familiares, Jimena salió de su domicilio alrededor de las 2 de la tarde con dirección al mercado de El Encinar, presuntamente para comprar tacos.

La última información difundida señala que fue vista alrededor de las 2:45 de la tarde en esa zona. Desde entonces no han podido establecer contacto con ella.

La búsqueda se intensificó la noche de ese mismo día y decidieron cerrar un carril de la autopista ya que presuntamente en la Fiscalía de Atención a Personas Desaparecidas de Orizaba no habrían recibido la atención.

Cerca de una hora después las autoridades municipales de Nogales llegaron para dialogar y apoyar con la búsqueda. Tras ello la circulación vehicular se reanudó poco a poco, la familia solicita el apoyo de la ciudadanía y solicitan que cualquier información que pueda contribuir a encontrarla se comuniquen al 272 122 0231.