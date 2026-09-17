Desaparecidos

Familiares y Vecinos de Menor Desaparecida Bloquean la Autopista Orizaba-Puebla

El cierre ocurrió cerca de la zona donde la adolescente habría sido observada por última vez, según información proporcionada por sus allegados

Familiares y vecinos de Jimena Juárez, desaparecida en Veracruz, bloquearon autopista exigiendo acción de las autoridadesFamiliares y vecinos de Jimena Juárez, desaparecida en Veracruz, bloquearon autopista exigiendo acción de las autoridades. Foto: Miguel Montes de Oca

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Familiares de Jimena Juárez, de 17 años, bloquean la autopista Orizaba-Puebla tras su desaparición. Fue vista por última vez en El Encinar.

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