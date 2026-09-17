Cultura

Sheinbaum Explica por qué no Mencionó a Allende Durante el Grito de Independencia

La presidenta señaló que decidió reconocer este año a Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, dos insurgentes que mantuvieron la lucha independentista después de Morelos

Por Qué Sheinbaum No Mencionó a Allende Durante Grito de Independencia 2026 ExplicaciónGrito de Independencia 2026. Foto: Cuartoscuro

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Sheinbaum aclara su elección de no mencionar a Allende en el Grito, priorizando a insurgentes como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero.

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