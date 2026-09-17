Sheinbaum Explica por qué no Mencionó a Allende Durante el Grito de Independencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó por qué no mencionó a Ignacio Allende durante el Grito del 15 de septiembre y señaló que su decisión no tuvo que ver con alguna diferencia o rechazo hacia el héroe independentista.

Durante la mañanera de este jueves, Sheinbaum reconoció a Allende como uno de los iniciadores del movimiento independentista, junto con Juan Aldama y Miguel Hidalgo, quienes formaron parte de la conspiración que buscaba organizar el levantamiento contra el régimen colonial.

La presidenta señaló que, ante la represión de la época, los integrantes de la conspiración tuvieron que organizarse en la clandestinidad y, posteriormente, Hidalgo surgió como el dirigente popular del movimiento. Aclaró que no existe nada en particular contra Allende y recordó que incluso el año pasado habló sobre las diferencias entre los personajes que participaron en la Independencia.

Sheinbaum explicó que en 2026 decidió modificar algunos de los nombres mencionados durante el Grito de Independencia para reconocer a otros personajes de la historia que, a su consideración, pocas veces son incluidos en esta ceremonia.

Entre las figuras que también fueron reconocidas durante el Grito estuvo Antonia Nava, conocida como “La Generala”, quien formó parte de la lucha insurgente durante el movimiento de Independencia.

En particular, destacó a Guadalupe Victoria, a quien reconoció como el primer presidente de México y como uno de los insurgentes que mantuvo la lucha por la Independencia después del fusilamiento de José María Morelos.

La presidenta también mencionó a Vicente Guerrero y recordó que ambos continuaron con el movimiento independentista después de la muerte de Morelos. Sobre Guadalupe Victoria, destacó su permanencia durante varios años en las montañas de Veracruz y señaló que se trata de un personaje que pocas veces ha sido incluido en los gritos de Independencia.

Sheinbaum explicó que el Grito de este año buscó reconocer a Hidalgo, Morelos, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, además de hacer referencia a los migrantes, el pueblo de México, los pueblos indígenas, las heroínas y los héroes, así como a conceptos como justicia, libertad, democracia, igualdad y soberanía.

Por ello, señaló que decidió sustituir la mención de Ignacio Allende por Guadalupe Victoria en esta ocasión, pero insistió en que la decisión no representa una postura en contra de Allende ni disminuye su papel como uno de los héroes de la Independencia.