Muere Hombre Atropellado cerca del Hospital del ISSSTE en la Ciudad de Puebla

Un hombre de aproximadamente 45 años de edad, perdió la vida luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar el Boulevard Mártires del 2 de Octubre cerca de la 14 Sur en la ciudad de Puebla.

Cuerpos de emergencia arribaron para tratar de auxiliarlo, sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales por lo que procedieron a cubrir su cuerpo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el área y realizaron el cierre de un carril por lo que se registró tráfico lento en Mártires del 2 de Octubre con dirección al Boulevard 14 Sur.

El cuerpo se encontraba tendido en la vialidad cerca del Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE Puebla antes de llegar a un supermercado.

Autoridades viales exhortan a los automovilistas a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad, este sería el segundo deceso en menos de 24 horas por las mismas causas en la ciudad de Puebla.

De manera paralela, un hombre falleció luego de ser atropellado por una unidad de RUTA de la Línea 3 sobre el Boulevard 5 de Mayo.

La Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) lo impactó cuando intentó cruzar el carril a la altura de la calle 2 Norte en el barrio de San Antonio.

Se sabe que la víctima tenía aproximadamente 30 años de edad y probablemente se dedicaba al trabajo de construcción.

Con información de N+

MCS