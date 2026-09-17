Accidentes

Muere Hombre Atropellado cerca del Hospital del ISSSTE en la Ciudad de Puebla

Una persona perdió la vida al internar cruzar el Blvd. Mártires del 2 de Octubre en San Baltazar Campeche de la capital poblana

Muere hombre atropellado en el Boulevard Mártires del 2 de Octubre.Muere persona atropellada en el Boulevard Mártires del 2 de Octubre. Foto: N+

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Un hombre de 45 años muere atropellado al intentar cruzar el Blvd. Mártires del 2 de Octubre.

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