Accidentes

Accidente en el Metro CDMX: Se Suspendió Servicio en la Línea 7

Elementos de los cuerpos de emergencia se movilizaron a la estación Mixcoac, donde una persona fue arrollada por un convoy

Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez | Samuel Luna RuizServicios de emergencia por accidente en Metro Mixcoac. Foto: N+

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