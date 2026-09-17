Accidente en el Metro CDMX: Se Suspendió Servicio en la Línea 7
Elementos de los cuerpos de emergencia se movilizaron a la estación Mixcoac, donde una persona fue arrollada por un convoy
Escucha este artículo
Elementos de los cuerpos de emergencia se movilizaron a la estación Mixcoac, donde una persona fue arrollada por un convoy
Escucha este artículo
El servicio en la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro de la Ciudad de México (CDMX) fue suspendido momentáneamente este jueves debido a un accidente en la estación Mixcoac.
De acuerdo con el Metro CDMX, una persona presuntamente se arrojó al paso del tren, lo que movilizó a las distintas corporaciones de emergencia.
“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 7. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, informó en redes sociales alrededor de las 10:15 horas.
Minutos después, a las 10:32 horas, anunció el restablecimiento del servicio en todas las estaciones de dicha Línea, que va de El Rosario a Barranca del Muerto.
El accidente ocasionó el despliegue inmediato de personal del Metro CDMX y de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez.
Los elementos rescataron a la persona, un menor de 17 años de edad, que quedó entre dos vagones.
El personal de salud lo valoró a bordo de una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y posteriormente lo trasladó al Hospital Pediátrico de Coyoacán, debido a una lesión severa en la cabeza.
En el sitio, el personal del Metro inició las labores para contactar a los familiares del joven.
En tanto, luego del rescate se restableció el servicio en la Línea y también la circulación en las inmediaciones de la estación Mixcoac.
SPB