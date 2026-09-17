Accidente en el Metro CDMX: Se Suspendió Servicio en la Línea 7

El servicio en la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro de la Ciudad de México (CDMX) fue suspendido momentáneamente este jueves debido a un accidente en la estación Mixcoac.

De acuerdo con el Metro CDMX, una persona presuntamente se arrojó al paso del tren, lo que movilizó a las distintas corporaciones de emergencia.

“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 7. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, informó en redes sociales alrededor de las 10:15 horas.

Minutos después, a las 10:32 horas, anunció el restablecimiento del servicio en todas las estaciones de dicha Línea, que va de El Rosario a Barranca del Muerto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente en la L7 del Metro CDMX: Menor es Arrollado por Convoy y Queda Atrapado entre Vagones

El accidente ocasionó el despliegue inmediato de personal del Metro CDMX y de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez.

Los elementos rescataron a la persona, un menor de 17 años de edad, que quedó entre dos vagones.

El personal de salud lo valoró a bordo de una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y posteriormente lo trasladó al Hospital Pediátrico de Coyoacán, debido a una lesión severa en la cabeza.

En el sitio, el personal del Metro inició las labores para contactar a los familiares del joven.

En tanto, luego del rescate se restableció el servicio en la Línea y también la circulación en las inmediaciones de la estación Mixcoac.

SPB