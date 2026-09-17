Brandon 'N' fue Reaprehendido por Presunta Privación de la Libertad en Reynosa

En Reynosa, Tamaulipas, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado ejecutaron una orden de reaprehensión contra Brandon “N”, alias “el Teco” o “el Tecolote”, por el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, los agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión cumplieron el mandamiento judicial luego de presentar ante un juez de control elementos que relacionan al imputado con este delito.

Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2023, cuando las víctimas viajaban a bordo de un autobús con destino a Matamoros.

La orden de reaprehensión fue ejecutada en las instalaciones del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, donde Brandon “N” ya se encuentra recluido por diversos delitos.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas señaló que continuará con las acciones para combatir los delitos que atenten contra la libertad y seguridad de las familias tamaulipecas.