Seguridad

Brandon 'N' fue Reaprehendido por Presunta Privación de la Libertad en Reynosa

La orden de reaprehensión fue ejecutada en las instalaciones del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, donde Brandon 'N' ya se encuentra recluido por diversos delitos

Brandon 'N' fue Reaprehendido por Presunta Privación de la Libertad en ReynosaBrandon 'N' fue Reaprehendido por Presunta Privación de la Libertad en Reynosa. Foto: FGJ

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Reaprehenden a Brandon 'N' en Reynosa por secuestro agravado. La Fiscalía de Tamaulipas refuerza su compromiso con la seguridad de las familias.

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