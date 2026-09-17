Travis Kelce, Víctima de Estafa Millonaria con Esquema Ponzi que Recaudó 35 Millones de Dólares

Siddharth Jawahar, de 38 años, fue sentenciado a 11 años de prisión tras declararse culpable de operar un esquema Ponzi que defraudó a inversionistas por más de 35 millones de dólares, entre ellos el esposo de Taylor Swift y ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Según documentos judiciales obtenidos por medios estadounidenses, Jawahar destinó solo 10 de los 35 millones a inversiones reales. En lugar de manejar un portafolio diversificado, colocó el 99% del capital de sus clientes en una sola acción, Philip Morris Pakistán, y cuando esa apuesta se derrumbó, ocultó las pérdidas con estados de cuenta falsificados.

Además, usó el dinero de nuevos inversionistas para pagarles a los anteriores, definición clásica de un esquema Ponzi.

Además de pasar 11 años en prisión, el acusado deberá pagar 31.3 millones de dólares en restitución.

No se ha revelado cuánto dinero perdió el ahora esposo de Taylor Swift en la estafa. Esta noticia se da a conocer unos meses después del matrimonio entre Swift y Kelce.

Según TMZ, Siddharth Jawahar usaba el dinero que le robaba a sus inversionistas para financiar un estilo de vida ostentoso con vuelos en jets privados, hoteles de lujo y compras en tiendas como Gucci, Louis Vuitton, Prada, etc. Además de haber comprado un departamento de lujo en Nueva York y una propiedad en Texas.

Este patrón de gasto fue señalado por las autoridades como un alto riesgo de fuga antes de la sentencia.