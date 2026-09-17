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Travis Kelce, Víctima de Estafa Millonaria con Esquema Ponzi que Recaudó 35 Millones de Dólares

El responsable de operar el esquema fue sentenciado a 11 años de prisión. Aún se desconoce la cifra que perdió el esposo de Taylor Swift en esta estafa

travis-kelce-victima-estafa-esquema-ponzi-35-millones-dolaresTravis Kelce figura como una de las víctimas de una estafa por esquema Ponzi de 35 millones de dólares. Foto: Getty Images

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Esquema Ponzi de $35M afecta a Travis Kelce, esposo de Taylor Swift. El culpable, Siddharth Jawahar, irá 11 años a prisión. ¿Qué más se sabe?

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