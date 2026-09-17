Hermano de Lady Di dice que Carlos habló de su muerte 'como si hubiera ganado la lotería'

Charles Spencer, hermano de la fallecida princesa Diana de Gales, contó en sus memorias, aún inéditas, que el rey Carlos III reaccionó con una euforia inusual al enterarse de la muerte de Lady Di, en 1997.

Según el nuevo adelanto del libro, publicado hoy por el Daily Mail, Spencer recuerda que, mientras otras personas sonaban conmocionadas y apenas podían hablar tras el accidente de Diana en París, el entonces príncipe de Gales sonaba completamente distinto, como si acabara de recibir una gran noticia, y su forma de hablar resultaba desconcertante al tratarse de una tragedia de gran magnitud.

Charles Spencer piensa que esa reacción evidenciaba el primer impulso de Carlos, que fue pensar en que la muerte de Diana abría la puerta a la legitimación de su relación con Camila Parker Bowles, más que el duelo por la mujer de la que ya estaba separado.

Esta revelación llega solo un día después de que el mismo Daily Mail publicara otro adelanto en el que Charles relata que Carlos le dijo en una llamada que "el recuerdo de Diana se desvanecería pronto".

El impacto de estas declaraciones llevó al Palacio de Buckingham a emitir un comunicado en el que evitó desmentir o confirmar estos recuerdos, pero sugirió que el dolor de perder a un hermano puede distorsionar las memorias con el paso de los años, incluso mucho tiempo después de la pérdida.

Por su parte, el rey Carlos continuó con su agenda habitual sin referirse de ninguna manera a las memorias de Spencer ni a la publicación de estos pasajes.

Las memorias de Charles Spencer saldrán a la venta el 22 de septiembre en Reino Unido.