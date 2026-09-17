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Hermano de Lady Di dice que Carlos habló de su muerte 'como si hubiera ganado la lotería'

Charles Spencer, hermano de la princesa Diana de Gales, publicará un libro de memorias donde recuerda la reacción del entonces príncipe Carlos ante la muerte de Lady Di

hermano-lady-di-libro-carlos-reaccion-muerteFoto: AFP

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¿Cómo reaccionó Carlos ante la muerte de Lady Di? Charles Spencer revela detalles impactantes en sus memorias. Descubre más sobre esta polémica historia.

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