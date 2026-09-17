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Millie Bobby Brown Da la Bienvenida a su Segundo Hijo a Través de Adopción

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron otro bebé, un año después de adoptar a su primera hija

millie-bobby-brown-adopta-segundo-bebeMillie Bobby Brown y Jake Bongiovi se covirtieron en padres por segunda ocasión. Foto: AFP

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La actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, y Jake Bongiovi adoptan a su segundo bebé. Conoce más sobre su viaje familiar a Italia y su vida lejos del foco mediático.

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