Millie Bobby Brown Da la Bienvenida a su Segundo Hijo a Través de Adopción

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi vuelven a ser padres. La actriz de Stranger Things, de 22 años, y su esposo, de 24, adoptaron a su segundo hijo, confirmó una fuente a People este 17 de septiembre.

Con esa adopción, la pareja se convierte en una familia de 4 integrantes.

Millie y Jake no han confirmado públicamente la noticia, pero dieron un adelanto recientemente, cuando la actriz compartió fotos y videos de un viaje familiar a Italia.

En las imágenes se ve a Millie caminando con su hija, mientras Jake lleva puesto un cargador de bebés; van los tres sobre un puente junto a dos alpacas.

A diferencia de otras celebridades de Hollywood, Bobby Brown no recurrió a la gestación subrogada para tener a sus dos hijos. Su primera hija, vía adopción, llegó a su vida en agosto de 2025.

La pareja ha mantenido a su primera hija completamente fuera de la atención mediática, sin revelar su nombre ni mostrar su rostro.

En una entrevista con British Vogue a finales de 2025, la intérprete de Eleven habló sobre cómo la maternidad ha cambiado su perspectiva sobre la vida.

"Ha sido un viaje hermoso y sorprendente, nos ha enseñado muchísimo ya. Las cosas pequeñas de la vida son mucho más preciosas. Nuestros días están llenos de abrazos, risas y amor. Es una alegría sin fin", dijo la actriz en aquel entonces.