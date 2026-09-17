Francia Busca Apoyo Internacional para Despliegue del Ejército en Líbano

Emmanuel Macron, presidente de Francia, se reunió este jueves con Joseph Aoun, mandatario de Líbano, y el rey Abdalá II de Jordania, con el objetivo de buscar apoyo internacional para el despliegue del Ejército libanés para el desarme de Hezbolá y el retiro de Israel.

Los líderes de los tres países también hablaron sobre el dispositivo destinado a sustituir a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), desplegada en el país desde 1978 y cuyo mandato expira en diciembre.

Macron, Aoun y Abdalá II inauguraron una cumbre para movilizar apoyo para las Fuerzas Armadas Libanesas, identificar sus necesidades y reforzar la cooperación entre los países que las respaldan.

Los líderes de Francia y Jordania expresaron su apoyo a los esfuerzos del Estado libanés para garantizar la seguridad del país, ampliar su soberanía sobre todo el territorio y mantener el monopolio estatal de las armas.

También, pidieron el cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Las Fuerzas Armadas Libanesas tienen la tarea de desarmar a Hezbolá, pese a la oposición del grupo, y desplegarse en la frontera con Israel una vez completado el retiro de sus tropas.

Sin embargo, Israel advirtió que sus tropas permanecerán en el sur del Líbano mientras persistan las amenazas contra su seguridad.

Con información de agencias.

RMT