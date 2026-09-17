Internacional

Francia Busca Apoyo Internacional para Despliegue del Ejército en Líbano

París es la sede de un encuentro para movilizar apoyo a favor de las Fuerzas Armadas Libanesas

Emmanuel Macron, presidente de Francia, se reúne con líderes de Líbano y JordaniaReunión de Emmanuel Macron, presidente de Francia, con líderes de Líbano y Jordania. Foto: Reuters

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Francia lidera el apoyo internacional para fortalecer al ejército libanés. Macron se reúne con líderes de Líbano y Jordania para desarmar a Hezbolá y retirar tropas israelíes.

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