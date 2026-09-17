‘Seguiremos Colaborando con México para Enfrentar al Crimen Organizado’, Afirma EUA

La embajada de Estados Unidos en México aseguró que “la Administración Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen”, luego de que la Fiscalía para el Distrito Sur de Texas presentó cargos contra José Ángel Flores Flores, presuntamente vinculado con el grupo criminal Los Metros, facción del Cártel del Golfo.

“Seguiremos colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad de ambos países”, pues “apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, afirmó la embajada estadounidense este jueves en un mensaje publicado en redes sociales.

La declaración de la embajada de Estados Unidos se dio luego de que el presidente Donald Trump reconoció la labor de México contra el narcotráfico y pidió medidas adicionales contra las “organizaciones narcoterroristas”.

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a Donald Trump y cuestionó las acciones de Estados Unidos contra el narcotráfico.

"Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera. Sabemos cuáles son los problemas de México” y “estamos actuando”, afirmó Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera.

De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, José Ángel Flores Flores, de 21 años de edad, fue miembro activo del Cártel del Golfo. De ser declarado culpable enfrentaría una pena de hasta 20 años de prisión y una posible multa máxima de 250,000 dólares.

RMT