Política

‘Seguiremos Colaborando con México para Enfrentar al Crimen Organizado’, Afirma EUA

"Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias", aseguró la embajada estadounidense

Embajada de Estados Unidos en MéxicoEmbajada de Estados Unidos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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EUA reafirma su compromiso con México contra el crimen organizado. La embajada advierte: apoyar a narcoterroristas tiene consecuencias.

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