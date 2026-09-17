Política

¿Quién Era Anay Beltrán Reyes? Diputada Federal de Morena que Murió a los 44 años

La legisladora nació en Guerrero y desarrolló gran parte de su trayectoria política en Tultitlán, Estado de México

Quién Era Anay Beltrán Reyes. Diputada Federal de Morena Murió a los 44 añosDputada Federal Anay Beltrán Reyes. Foto: Facebook @ Anay Beltrán Reyes

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Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena, falleció a los 44 años.

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¿Quién Era Anay Beltrán Reyes, Diputada de Morena que Murió a los 44 Años? Trayectoria en la Política