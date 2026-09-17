¿Quién Era Anay Beltrán Reyes? Diputada Federal de Morena que Murió a los 44 años

Anay Beltrán Reyes fue diputada federal de Morena por el Distrito 8 del Estado de México, con cabecera en Tultitlán, durante la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados.

Beltrán Reyes nació el 27 de septiembre de 1981 en Tlapa, Guerrero, y estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Mexicana. Su trayectoria política estuvo vinculada principalmente con Tultitlán, Estado de México, donde comenzó a participar en actividades de Morena. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, en 2018 se desempeñó como coordinadora operativa territorial de Morena y como coordinadora del partido en Tultitlán.

Entre 2022 y 2024 ocupó la Secretaría del Gobierno de Tultitlán y, en 2024, quedó como encargada de despacho de la Presidencia municipal. Ese mismo año llegó a la Cámara de Diputados después de ganar la elección por mayoría relativa en el Distrito 8 del Estado de México.

Durante su paso por San Lázaro, Beltrán Reyes fue secretaria de las comisiones de Derechos Humanos y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, además de integrante de la Comisión de Reforma Política-Electoral. Estos cargos permanecían registrados como activos en el perfil legislativo consultado.

El deceso de Anay Beltrán Reyes fue dado a conocer este jueves. La legisladora tenía 44 años y hasta el momento no se han informado públicamente las causas de su muerte. Compañeros de su bancada y otros políticos lamentaron su fallecimiento y expresaron sus condolencias a sus familiares.

Morena también difundió un mensaje para despedir a la diputada federal y destacar su trayectoria dentro del partido. Su muerte ocurrió pocos días después del fallecimiento del diputado Zenyazen Escobar García, ocurrido el 4 de septiembre en Veracruz.