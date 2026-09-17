Detienen a Mario Alberto “N” por la Muerte y Desaparición de su Expareja en Mexicali

Mario Alberto “N”, de 30 años, fue detenido en Mexicali, Baja California, como probable responsable de la desaparición y muerte de su expareja, Wendy Stefany “N”, de 25 años, quien había sido reportada como desaparecida en San Luis Río Colorado desde el pasado 29 de agosto y fue localizada sin vida el 8 de septiembre.

La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia de Sonora, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y la Fiscalía de Baja California, luego de establecerse que el señalado habría huido hacia Mexicali.

Las investigaciones permitieron establecer la probable participación de Mario Alberto “N” y determinar su posible ubicación. Entre los indicios obtenidos se encuentra una mancha hemática localizada durante un cateo en el domicilio donde residía en San Luis Río Colorado, cuyo análisis resultó positivo en la genética de Wendy Stefany “N”.

El ahora detenido ya había sido entrevistado durante las investigaciones por la desaparición de la joven y en ese momento negó tener participación en los hechos. Sin embargo, con los nuevos datos obtenidos por la Fiscalía se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión que permitió su captura.

Wendy Stefany “N” fue privada de la libertad el 29 de agosto y posteriormente localizada sin vida el 8 de septiembre en San Luis Río Colorado, donde se realizaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de su muerte.

Inicialmente, Mario Alberto “N” fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares con resultado de muerte. No obstante, el Ministerio Público solicitará ante el juez la reclasificación del delito a feminicidio, cuya pena puede ser de entre 45 y 70 años de prisión.

Mario Alberto “N” será puesto a disposición del juez que lo requiere, quien determinará su situación jurídica, mientras la Fiscalía sonorense mantiene las investigaciones para esclarecer los hechos relacionados con la desaparición y muerte de Wendy Stefany “N”.