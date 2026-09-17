Seguridad

Detienen a Mario Alberto “N” por la Muerte y Desaparición de su Expareja en Mexicali

La Fiscalía busca reclasificar el caso de Wendy Stefany 'N' a feminicidio

Detienen a Mario Alberto “N” por la Muerte y Desaparición de su Expareja en MexicaliDetienen a Mario Alberto “N” por la Muerte y Desaparición de su Expareja en Mexicali. Foto: FGJES

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Detienen a Mario Alberto “N” por la Muerte y Desaparición de su Expareja en Mexicali