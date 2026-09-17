Mujer Da a Luz en su Domicilio; Paramédicos Asistieron al Parto en Matamoros

Una mujer de 26 años dio a luz en su domicilio este jueves, en la colonia Jardines de San Juan, donde paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron tras recibir el reporte de una mujer en labor de parto.

El llamado de emergencia fue atendido en el cruce de las calles San Juan Sur y San Juan del Río, hasta donde llegaron los socorristas para brindar atención a la madre y a la recién nacida.

Posteriormente, ambas fueron trasladadas al Hospital General de Matamoros para recibir valoración médica. De acuerdo con el reporte, madre y bebé se encontraban estables.

Este tipo de hechos ya habían ocurrido con anterioridad en la ciudad, pues el pasado mes de abril, una mujer dio a luz a una niña al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Palmares de las Brisas, en Matamoros .

Tras el llamado de emergencia al 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato y brindaron atención prehospitalaria, asistiendo el nacimiento de la menor en el lugar.