Sociedad

Mujer Da a Luz en su Domicilio; Paramédicos Asistieron al Parto en Matamoros

El hecho ocurrió en la colonia Jardines de San Juan, donde paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron tras recibir el reporte de una mujer en labor de parto

Mujer da a Luz en su Domicilio en Matamoros, TamaulipasMujer da a Luz en su Domicilio. Foto: N+

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Una mujer dio a luz en su hogar en Matamoros, asistida por la Cruz Roja. Madre y bebé están estables tras ser trasladados al hospital.

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