Seguridad

Detienen a 'la Barbie de la Alianza', Creadora de Contenido en Monterrey

Estefanie 'N' es señalada e investigada como supuesta líder de un grupo delictivo

La Barbie de la Alianza'La Barbie de la Alianza' se dedicaba a crear contenido y a hacer tandas. Foto: Estefani Reyes

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