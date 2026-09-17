Detienen a 'la Barbie de la Alianza', Creadora de Contenido en Monterrey

Una creadora de contenido, conocida como 'la Barbie de la Alianza', junto con otros dos cómplices, fue capturada por autoridades de seguridad en la colonia San Bernabé, al norte de la ciudad de Monterrey. Estefanie 'N' es señalada como supuesta líder de un grupo delictivo.

La mujer detenida, que supuestamente se dedica a generar videos en internet y organizar tandas, fue capturada en el cruce de la avenida Cabezada y Nepenta, e identificada como Estefani 'N', de 31 años de edad, conocida en redes sociales como 'la Barbie de la Alianza'.

En imágenes difundidas por ella misma y otros usuarios de distintas redes sociales se observa su estilo de vida con vehículos, ropa y artículos de marca; de igual manera, la creadora de contenido mostraba remodelaciones de su casa en la zona norte de la ciudad de Monterrey.

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'La Barbie de la Alianza' fue capturada junto con Javier 'N', de 38 años de edad, y otra mujer identificada como Melany 'N', de 18 años de edad, cuando viajaban a bordo de un auto particular.

A los sospechosos se les encontraron 7 cargadores de arma larga, más de 130 dosis de cocaína, marihuana y teléfonos celulares. Las autoridades investigan en qué hechos ilícitos estarían relacionados.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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