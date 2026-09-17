Ataque Contra Fuerza Civil Desata Persecución en General Bravo, Nuevo León

Elementos de Fuerza Civil de Nuevo León fueron atacados a balazos mientras realizaban labores de patrullaje en el municipio de General Bravo, lo que provocó un despliegue de seguridad y una persecución que se extendió hacia municipios de la zona norte del estado.

De acuerdo con el reporte, los agentes se encontraron con presuntos delincuentes que viajaban a bordo de al menos dos camionetas. Los sujetos habrían disparado contra los policías estatales, quienes iniciaron una persecución por una carretera libre.

El operativo posteriormente se extendió hacia el municipio de Doctor Coss, donde los presuntos agresores habrían abandonado la carretera para internarse en caminos de terracería y continuar con su huida. Ante la agresión, Fuerza Civil desplegó un helicóptero para realizar labores de vigilancia y apoyar la búsqueda de los sospechosos en la zona.

Hasta el momento del reporte, no se habían informado elementos de Fuerza Civil lesionados como consecuencia del ataque. La búsqueda de los presuntos responsables continuaba en los alrededores de General Bravo y Doctor Coss.

La movilización generó preocupación entre habitantes de la región, debido a que también surgieron versiones sobre una posible suspensión del servicio de transporte y de actividades educativas en algunos municipios. Sin embargo, estos últimos datos permanecían pendientes de confirmación oficial por parte de las autoridades correspondientes.

El hecho ocurre después de otra agresión registrada días atrás contra elementos de la Policía Estatal en General Treviño. De acuerdo con el reporte televisivo, aquel enfrentamiento dejó al menos siete presuntos delincuentes abatidos. El nuevo ataque vuelve a colocar a municipios de la zona norte de Nuevo León bajo vigilancia de las corporaciones de seguridad.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas de la agresión, así como confirmar si existen personas detenidas, vehículos asegurados o personas lesionadas como consecuencia del operativo. Mientras continúa la búsqueda, se mantiene el llamado a la población de la zona a permanecer atenta a la información oficial y a las indicaciones de las autoridades de seguridad. Movilizó a las autoridades de Nuevo León en el caso de la presunta privación de la libertad, Denuncian, la aparición de patrullas federales clonadas por tal motivo lo que elementos de Fuerza Civil acudieron para realizar la revisión de la Zona.

Los criminales lograron huir entre las brechas que delimitan estos dos municipios, sin que se reporten oficiales lesionados, justo cuando huían, las personas armadas, lanzaron ponchallantas y afectaron a varios automovilistas sobre la vía que conducen a Tamaulipas.

Durante la misma mañana del jueves, una familia denunció el secuestro de uno de sus integrantes. El hecho se presentó a menos de 300 metros de donde había sido denunciada la presencia del grupo armado, y quienes aparentemente son los responsables del levantón.

A decir de las víctimas, más de 20 personas con ropa táctica y cubiertas del rostro, llegaron en varios vehículos similares a los usados por el ejército mexicano, y la Guardia Nacional, y que se sospecha se tratan de camionetas clonadas. Las hijas del presunto secuestrado intentaron impedir la privación, pero fueron golpeadas y lograron, llevárselo de una casa de la calle Simón Bolívar.

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Un par de horas, después personal del Instituto de criminalística y servicios Periciales llegó al sitio para comenzar las averiguaciones y entrevistas con la familia de la ahora desaparecido. Debido al riesgo a la población en el municipio maestros decidieron parar actividades educativas en las escuelas. Tras la racha de eventos violentos, elementos de Fuerza Civil recorrieron los municipios de China, y Doctor Coss en Busca, de los delincuentes, a quienes no lograron ubicar, tampoco al poblador de General Bravo que fue secuestrado de su propia casa por presuntos delincuentes uniformados.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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