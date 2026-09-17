Seguridad

Ataque Contra Fuerza Civil Desata Persecución en General Bravo, Nuevo León

Fuerza Civil fue tiroteado durante un patrullaje en General Bravo, Nuevo León, lo que derivó en una persecución hacia Doctor Coss

Ataque armado en General BravoHombres Armados Atacan a Fuerza Civil.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hasta el momento del reporte no se habían registrado policías estatales lesionados. También surgieron versiones sobre afectaciones al transporte y actividades escolares, aunque estos datos estaban pendientes de confirmación oficial.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+