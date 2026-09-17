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Retiran Música de Ed Sheeran de Estación de Radio Irlandesa por Controversia con Macklemore

Una estación de radio irlandesa anunció que sacará la música de Ed Sheeran de su lista de reproducción por petición de la audiencia

ed-sheeran-macklemore-salida-gira-no-soy-compliceEd Sheeran explicó que la salida de Macklemore de su gira fue decisión de los promotores. Foto: AFP

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La música de Ed Sheeran es retirada de una radio irlandesa tras la controversia con Macklemore y su apoyo a Palestina.

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