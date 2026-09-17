Retiran Música de Ed Sheeran de Estación de Radio Irlandesa por Controversia con Macklemore

La estación Classic Hits Radio, que pertenece a Bay Broadcasting, en Irlanda, anunció que retirará las canciones de Ed Sheeran de su lista de reproducción por tiempo indefinido, luego de que el cantante británico quedara en medio de la controversia por la salida de Macklemore de su gira estadounidense después de pronunciar un discurso a favor de Palestina.

Dave Kelly, director de programación de la emisora, explicó que la decisión se tomó después de escuchar las reacciones de su audiencia sobre la decisión de Sheeran de no respaldar a Macklemore.

Kelly aclaró que no se trata de un juicio personal hacia la decisión del cantante, sino que responde al cien por ciento a peticiones de la audiencia.

La polémica se suscitó luego de que Macklemore utilizara su espacio como telonero de Sheeran para expresar apoyo a Palestina en el MetLife Stadium.

La reacción de grupos proisraelíes no se hizo esperar, así que Macklemore anunció que había sido retirado de la gira. Sheeran declaró que la salida del rapero no había sido decisión suya, sino de los promotores y dueños de los estadios donde se presentará la gira en Estados Unidos.

Como respuesta a la postura de Sheeran, otros artistas teloneros, entre ellos Finneas, hermano de Billie Eilish, cancelaron su participación en la gira, en respaldo a Macklemore y a Palestina.

Aunque Ed Sheeran se ha identificado públicamente como "culturalmente irlandés", este episodio generó críticas provenientes de ciudadanos de ese país.

Políticos como Allan Kelly lo acusaron de "haber sacrificado a su amigo por conveniencia comercial". La periodista Andrew E. Quinn lo calificó de cobarde en un artículo de opinión.