Accidentes

Un Automóvil Salió del Camino y Terminó al Borde de un Barranco en Puebla

Dos accidentes viales se registraron la mañana de este jueves en distintos puntos de la Sierra Norte de Puebla

El percance ocurrió sobre el libramiento Tochimpa–Jalacinguito.El percance ocurrió sobre el libramiento Tochimpa–Jalacinguito. Foto: Hugo González

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Dos accidentes en Puebla: un auto al borde del abismo y dos camionetas en la autopista México-Tuxpan.

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