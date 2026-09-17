Un Automóvil Salió del Camino y Terminó al Borde de un Barranco en Puebla

Un automovilista perdió el control de la unidad, salió del camino y quedó al borde de un barranco. El accidente ocurrió sobre el libramiento Tochimpa–Jalacinguito, en el municipio de Tlatlauquitepec en Puebla.

El vehículo estuvo a punto de caer, pero quedó detenido a un costado de la carretera. Personal de Protección Civil y Vialidad Municipal acudió al lugar para abanderar la zona y realizar las maniobras necesarias.

Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas. Horas más tarde, otro percance movilizó a los cuerpos de auxilio sobre la autopista México–Tuxpan, a la altura del entronque hacia el Tejocotal.

Chocaron a la altura del entronque hacia el Tejocotal. Foto: Hugo González

Dos camionetas se vieron involucradas cerca del acotamiento utilizado por conductores para evitar el pago de la caseta.

Autoridades acudieron al sitio para atender y advertir sobre la reducción de la circulación. Autoridades piden extremar precauciones al transitar por estas vías.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR