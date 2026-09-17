Niño es Atropellado por Otro Menor Que Conducía una Motocicleta en Guadalajara

Un niño de 7 años resultó con múltiples lesiones luego de ser atropellado por un adolescente que conducía una motocicleta en calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara.

El accidente ocurrió cuando el pequeño jugaba en la vía pública y, al cruzar corriendo la calle Guillermo Baca, al cruce con Diego Montenegro, fue alcanzado por la motocicleta. El adolescente que conducía la unidad ya no pudo frenar y terminó arrollando al menor.

Tras el impacto, fueron amigos del niño quienes corrieron hasta su domicilio para avisar a sus padres sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el adolescente permaneció en el lugar, visiblemente afectado por lo sucedido y sin retirarse de la zona.

Los reportes a la cabina de emergencias comenzaron a llegar para solicitar una ambulancia. Minutos después, paramédicos de la Cruz Verde acudieron al sitio y atendieron al menor, quien permanecía tendido a media calle.

Los cuerpos de emergencia localizaron varias lesiones, algunas de ellas en el rostro. Después de ser estabilizado, se confirmó que las heridas no ponían en riesgo su vida. De acuerdo con la información recabada en el lugar, tanto el niño como el adolescente serían habitantes de la misma colonia y además se conocen.

Ante esta situación, los padres de ambos menores dialogaron y acordaron hacerse cargo de los daños derivados del accidente. En el sitio también se esperaba la llegada de alguna autoridad que pudiera fungir como primer respondiente.

La espera se prolongó cerca de 30 minutos. Elementos de la Policía Vial llegaron al lugar, aunque permanecieron aproximadamente cinco minutos y posteriormente se retiraron sin tomar conocimiento del caso. Finalmente, los familiares permanecieron en la zona para resolver la situación relacionada con el accidente.