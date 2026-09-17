Accidentes

Niño es Atropellado por Otro Menor Que Conducía una Motocicleta en Guadalajara

El accidente ocurrió en calles de la colonia Lázaro Cárdenas de Guadalajara

Adolescente atropella a niño de 7 años en Guadalajara.Adolescente atropella a niño de 7 años en Guadalajara. Foto: N+

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El adolescente se quedó en el lugar luego de atropellar al niño de siete años

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