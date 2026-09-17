Roban Auto durante Desfile Cívico-Escolar en Amozoc, Puebla; Hay Dos Detenidos

Un vehículo fue robado mientras se llevaban acabo el Desfile Cívico-Escolar en el municipio de Amozoc de Mota en Puebla. Derivado a la denuncia se realizó un operativo en donde se logró el aseguramiento de dos hombres y la recuperación de la unidad.

El delito fue cometido sobre la Privada 2 Poniente número 2 del Barrio de San Miguel, en donde se comenzaron a recabar las evidencias gracias a las cámaras de seguridad que se encuentran en la zona.

Las pruebas tecnológicas recabadas confirman que mientras que el propietario, identificado como Eduardo 'N', se disponía a ingresar a su domicilio, dos sujetos identificados como Arturo 'N' y Ángel 'N' aprovecharon el momento para abordar el vehículo para posteriormente darse a la fuga.

El afectado pidió ayuda a las autoridades y solicitó el apoyo por parte de la ciudadanía a través de redes sociales, de acuerdo con el reporte, los sujetos se habían robado un automóvil color rojo modelo 2011 con placas de circulación del estado de Puebla.

El robo ocurrió al rededor de las 10:05 de la mañana de este 16 de septiembre en el barrio de San Miguel, por lo que solicitó que cualquier información se le hiciera saber a las autoridades.

Un día después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió un comunicado en donde confirmó la detención de Arturo 'N' y Ángel 'N y la recuperación de la unidad robada.

De acuerdo alas autoridades, la comisión del delito no se realizó mediante el uso de violencia ni a mano armada, no obstante, al llevarse la unidad ajena, los hombres fueron detenidos.

Estos resultados se dieron gracias a un operativo de seguimiento coordinado entre la Policía Municipal de Amozoc, el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia (C5) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla.

Para recuperar la unidad, se realizó el rastreo por vías terrestres y vigilancia aérea con apoyo de un dron; Una vez ubicada, se procedió a interceptar a los involucrados y asegurar la unidad en la Avenida Nuestra Señora de la Luz en la colonia Guadalupe de la ciudad de Puebla.

Arturo 'N' y Ángel 'N quedaron a disposición de la autoridad competente junto al automóvil recuperado bajo la carpeta de investigación: CDI/FOLIO JC: FGEP/CDI/CGEIRV/RR.VEHICULO-1/009841/26.

Con información de N+

MCS