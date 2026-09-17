Seguridad

Roban Auto durante Desfile Cívico-Escolar en Amozoc, Puebla; Hay Dos Detenidos

Arturo 'N' y Ángel 'N' fueron aprehendidos tras sustraer un vehículo en el Barrio de San Miguel, mientras el dueño ingresaba a su vivienda

Recuperan auto robado durante desfile en Amozoc, Puebla.Recuperan auto robado durante celebraciones patrias en Puebla. Foto: Portal Amozoc

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Recuperan auto robado en Amozoc gracias a la tecnología en la ciudad de Puebla.

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