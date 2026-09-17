Pareja de Motociclistas Termina Lesionada tras Choque en Tuxpan, Veracruz

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada luego de que otra unidad presuntamente impactara el vehículo en el que viajaban sobre el libramiento Adolfo López Mateos, en el municipio de Tuxpan, al norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos circulaban en una motocicleta de color negro, con placas del estado de Veracruz, cuando fueron derribados por otro motociclista, quien presuntamente, tras el impacto, intentó darse a la fuga.

La situación provocó que dos sujetos que se encontraban en el lugar y se percataron de los hechos, enfrentaran y agredieran físicamente al presunto responsable, quien posteriormente fue detenido por elementos de la Policía Estatal.

Minutos más tarde, al sitio arribaron elementos del cuerpo de paramédicos, quienes se encargaron de atender a los tres involucrados. Por su parte, la pareja tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica. Los afectados solicitaron que el detenido fuera puesto a disposición de las autoridades ministeriales.