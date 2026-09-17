Accidentes

Pareja de Motociclistas Termina Lesionada tras Choque en Tuxpan, Veracruz

Tres personas terminaron heridas tras registrarse un accidente en la zona norte de la entidad veracruzana. Autoridades detuvieron al presunto responsable

Pareja de Motociclistas Termina Lesionada tras Choque en Tuxpan, VeracruzDos de los lesionados fueron trasladados a un hospital. Foto: N+

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Accidente en Tuxpan deja a tres heridos. Una pareja en moto fue impactada y el responsable intentó huir. La policía intervino.

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