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Estados Unidos Impone Nuevas Sanciones a Empresas de Cuba

Durante décadas, la isla ha canalizado todos sus recursos hacia una élite militar reducida y corrupta, señaló Marco Rubio, secretario de Estado de EUA

Galería Revolución en La Habana, CubaGalería Revolución en La Habana, Cuba. Foto: Reuters | Archivo

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Marco Rubio denuncia que el régimen cubano prioriza una élite militar corrupta. Conoce las medidas de Trump para apoyar al pueblo cubano.

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