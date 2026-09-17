Estados Unidos Impone Nuevas Sanciones a Empresas de Cuba

El Departamento de Estado de Estados Unidos de América (EUA) detalló que se trata de cuatro empresas estatales que saquean las reservas de níquel de Cuba para beneficio del régimen; cuatro empresas militares dedicadas a la investigación y el desarrollo de sistemas de armas, capacidades navales y simulación de campos de batalla; y tres oficiales militares que las dirigen.

Las sanciones se imponen en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 14404 del presidente Donald Trump, llamada "imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, señaló Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, en un comunicado.

El funcionario apuntó que "durante décadas, el régimen cubano ha canalizado todos los recursos de la isla hacia una élite militar reducida y corrupta, dejando a los cubanos comunes sin electricidad, alimentos ni dignidad”.

Afirmó que "la Administración Trump no permanecerá impasible mientras la élite cubana se enriquece mediante la extracción de recursos y los acapara para el aparato de seguridad represivo de Cuba, mientras el pueblo cubano sufre carencias”.

El secretario de Estado subrayó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “mantiene su compromiso con una Cuba gobernada por su pueblo, no por una clase militar que trata el futuro de la isla como su herencia privada”.

Las sanciones suponen la prohibición total de acceso al sistema financiero estadounidense, así como a empresas o ciudadanos de ese país.

A principios de año, Trump declaró una nueva "emergencia nacional" respecto a Cuba, a la que considera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Posteriormente, impuso un bloqueo petrolero y siguió con una serie de medidas de ahogo económico, a pesar de que la isla vive en crisis.

Con información de agencias.

RMT