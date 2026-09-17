Reabren Puente de Calle Espinoza en Ensenada tras Pruebas Técnicas en su Estructura

El puente de la calle Espinoza, entre las calles Novena y Once, fue reabierto a la circulación vehicular luego de que las pruebas técnicas realizadas a la estructura presentaran resultados favorables tras el incendio registrado en la zona.

Los trabajos de revisión incluyeron pruebas de nivelación, dureza y extracción de muestras de concreto, con las que se descartaron afectaciones que pudieran comprometer la seguridad estructural del puente.

Una vez concluidas las evaluaciones, elementos de Tránsito y Vialidad retiraron los dispositivos de cierre que permanecían en el lugar para restablecer el paso vehicular.

Con la reapertura, el puente quedó nuevamente habilitado para la circulación de todo tipo de vehículos.

Información Diego Robles

APG