Tráfico vehicular

Reabren Puente de Calle Espinoza en Ensenada tras Pruebas Técnicas en su Estructura

La revisión incluyó nivelación, pruebas de dureza y extracción de muestras de concreto

Reabren Puente de Calle Espinoza en Ensenada tras Pruebas Técnicas en su EstructuraReabren Puente de Calle Espinoza en Ensenada tras Pruebas Técnicas en su Estructura | Foto: N+

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