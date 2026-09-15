Tráfico vehicular

Presuntos Problemas en Aduana Detienen Tránsito en Puente del Comercio Mundial

Por su parte, Laredo Trade Bridge informó que sus operaciones se mantienen con normalidad; sin embargo, el flujo de vehículos permanece detenido

Presuntos Problemas en Aduana Detienen Tránsito en Puente del Comercio MundialPresuntos Problemas en Aduana Detienen Tránsito en Puente del Comercio Mundial. Foto: Traileros de Nuevo Laredo

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Tránsito detenido en el Puente del Comercio Mundial por problemas en Aduana mexicana. Laredo Trade Bridge opera con normalidad, pero vehículos no avanzan.

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