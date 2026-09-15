Presuntos Problemas en Aduana Detienen Tránsito en Puente del Comercio Mundial

La Policía de Laredo determinó cerrar los accesos al Puente Internacional III, por lo que ya no se permitirá el ingreso de más transportistas para realizar fila en el cruce.

Ante esta situación, se pidió a los operadores de transporte de carga permanecer en sus bodegas y esperar hasta que el sistema sea restablecido.

Por su parte, Laredo Trade Bridge informó que sus operaciones se mantienen con normalidad; sin embargo, el flujo de vehículos permanece detenido debido a los problemas registrados en la Aduana mexicana.

Hasta el momento se espera información sobre el restablecimiento del tránsito hacia México

Se han estado registrando fallas aduaneras, provocando largas filas de tráileres y afectando al comercio con pérdidas millonarias que incluso superan los 7 mil millones de dólares.

Y es que al dejar de funcionar el sistema que expide el Documento de Operación para Despacho Aduanero conocido como (DODA) que arroja el oficio que requiere cada unidad para cruzar la frontera en ambos sentidos, el tráfico se detiene porque tiene que realizarse manualmente.

Incluso desde ayer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Laredo en coordinación con el departamento de policía solicitaron a los transportistas a que esperaran en sus bodegas hasta que se restableciera el sistema esto para evitar mayores caos viales por los camiones del lado americano.

Con estas fallas desafortunadamente uno de los cruces terrestres fronterizos más afectados por esta caída de sistema DODA es el de Nuevo Laredo con Laredo Texas que es por donde pasa la mitad del comercio internacional entre México y Estados Unidos.