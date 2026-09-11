Tráfico vehicular

Reporte de Carreteras de México Cerradas por Bloqueos o Accidentes

Autoridades reportan lluvias y afectaciones en algunas autopistas del país

Bloqueo en la México-TolucaBloqueo en la México-Toluca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Lluvias y cierres en autopistas del Edomex y Querétaro. Mantente informado sobre las afectaciones viales para un viaje seguro y sin sorpresas.

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