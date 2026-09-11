Reporte de Carreteras de México Cerradas por Bloqueos o Accidentes

Si utilizas carretera para llegar a tu destino es importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras diariamente monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Este viernes, las autoridades reportan las siguientes afectaciones en carreteras:

Cerca de las 11:00 horas, se reportó tránsito lento con asentamiento vial de aproximadamente 2 kilómetros sobre la carretera Toluca - Tenango, en ambos sentidos. El rezago se debe a un accidente vehicular a la altura de la colonia Santa María Magdalena Ocotitlán, en el municipio mexiquense de Metepec.

En el Estado de México, se registró cierre parcial de circulación por cerca del kilómetro (km) 034+000 de la autopista México-Tuxpan, con dirección al Edomex, por accidente reportado cerca de las 7:00 horas.

En la Autopista México-Querétaro, reducción de carriles a la altura del km 88, dirección Querétaro, por atención de un accidente reportado a las 6:55 horas.

En el Libramiento Noreste de Querétaro, km 20, dirección CDMX, reducción de carriles por labores de desmantelamiento de la Plaza de Cobro Chichimequillas.

A las 6:39 horas, se registró lluvia en la Autopista México-Cuernavaca y en Autopista La Pera-Cuautla, a la altura de la Plaza de Cobro Tepoztlán, por lo que se pidió a los conductores disminuir velocidad y manejar con precaución.

Con información de N+

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